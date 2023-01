Tchad : Zilloul Arch apporte son soutien au Centre d'éducation spécialisée pour les enfants à besoins rééducatifs

Le centre CESER accueille des enfants atteints de trisomie 21, d'Aurisme, d'IMC et de troubles psychiatriques.



En recevant les matériels, la directrice du centre (CESER), Dabou Midanan, a remercié l'association Zilloul Arch pour ce geste. "Souvent, ces enfants sont marginalisés par les gens, mais l'association Zilloul Arch donne l'exemple en soutenant ces enfants", a-t-elle déclaré.



Le maire a lancé un appel au gouvernement pour qu'il suive l'exemple de l'association Zilloul Arch. "Lorsqu'un geste de ce genre est posé, aussi petit qu'il soit, il devient grand quand il vient directement du cœur", a-t-il déclaré.



De son côté, la présidente de l'association Zilloul Arch, Amouna Ali Sougui, exhorte toutes les personnes de bonne moralité à aider ces enfants qui sont oubliés. Elle invite les plus hautes autorités du pays et les personnes animées de compassion à venir en aide à ces enfants qui souffrent de cette maladie.



Il convient de rappeler que l'association Zilloul Arch a pour objectif d'enseigner aux femmes, de contribuer à la culture et à la civilisation dans la vie quotidienne, de renforcer les liens de fraternité et d'amitié et de participer aux manifestations culturelles et religieuses, de promouvoir la cohabitation pacifique entre les Tchadiens sans distinction.