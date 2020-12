Tchad : Zilloul-Arch se mobilise pour le social et l'éducation au Kanem

L'association Zilloul-Arch continue d'intensifier ses activités de bienfaisance pour la population. Une délégation de l'association Zilloul-Arch conduite par sa présidente Mme. Amouna Ali Sougui a effectué une mission dans le cadre de ses actions humanitaires, sociales et éducatives dans la province du grand Kanem, notamment dans la ville de Mao, de Mondo et Darbal-Laban.



L'association Zilloul-Arch a pour mission de contribuer au bien-être de la population et de porter secours et assistance aux femmes et aux jeunes filles. Elle répond aux besoins de ces dernières depuis le commencement de son action humanitaire.



Cette fois-ci, l'association Zilloul-Arch a distribué d'importants lots de vivre et non vivre aux jeunes filles et aux femmes de la province du grand Kanem. Mais c'est ne pas tout, Amouna Ali Sougui a aussi octroyé quelques sommes d'argent à ces dernières pour ainsi relancer leurs activités économiques et entrepreneuriales. Amouna Ali Sougui affirme que l'intérêt suscité par son association est de répondre en urgences et de manière optimale aux besoins de la population.



La délégation a mené d'autres activités, notamment la formation et la sensibilisation des filles sur l'aspect de l'éducation, la cohabitation pacifique, la culture de vivre ensemble, les méfaits du mariage forcé ainsi que les conséquences du mariage des mineures.