Tchad : à Abéché, l’Association AVFLF condamne les cas des violences faites aux femmes et mineurs

Dans un point de presse organisé ce 25 février 2025 par Salima Saleh Mahmoud a présenté l’association La Voix de la Femme pour la Médiation, la Réconciliation et le Leadership Féminin (AVFLF), pour exprimer sa profonde indignation, face à l’augmentation des violences faites aux femmes et aux mineurs à Abéché.



Ce point de presse a eu dans les locaux de la plate-forme Posoc. Ce fut l’occasion de dénoncer les abus, viols et violences subis par des femmes et jeunes filles, et de souligner l’impunité qui entoure souvent ces crimes.



L’association invite les autorités du pays à prendre des mesures immédiates pour sanctionner les responsables et protéger les victimes. Elle a aussi insisté sur la vigilance des forces de l’ordre et l’importance du rôle des parents, leaders communautaires et religieux dans la lutte contre ces violences.



C’est pourquoi, l'association a lancé un appel à l’unité pour garantir la sécurité des femmes et des enfants, et a réaffirmé son engagement à poursuivre ce combat contre l’impunité et l’indifférence, en exigeant des réformes et une société plus juste.