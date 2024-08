Tchad : à Abéché, l'Association Rouknal-Chabab assiste les patients du CHU

En ce jeudi 29 août 2024, les membres de l'Association Rouknal-Chabab a procédé au lancement d'un projet dénommé « projet d'aide humanitaire des patients dans la ville d’Abéché ».



C'était au centre hospitalier universitaire d'Abéché. Au cours de cette activité, l'Association a distribué des kits alimentaires et des assistances financières aux patients de deux services, notamment à la maternité et à la pédiatrie.



Cette activité s'est déroulée en présence du directeur adjoint de l'hôpital, des conseillers du programme Rouknal-Chabab, ainsi que du président de l’Association Voix de la Santé, et de plusieurs membres de l'association. Chaque kit est composé d'une moustiquaire imprégnée, des dattes, de savon, des détergents et des enveloppes.



Le président de l’Association Rouknal-Chabab, Hassan Mahamat Abakar a souligné que ce projet s'inscrit dans le domaine social de son organisation, qui vise à apporter son aide aux personnes vulnérables. Il exhorte les responsables des structures sanitaires de les appuyer pour la réussite de cette opération.



Le directeur adjoint du centre hospitalier et universitaire d'Abéché, Yakhoub Brahim Ourada, a salué l'initiative de l'Association pour avoir pensé assister les malades de son institution. Il a appelé les autres organisations à suivre l'exemple de l'Association Rouknal-Chabab.