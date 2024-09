Tchad : à Abéché, l'UNDR se prépare pour les échéances électorales dans le Ouaddaï

Dans le but de bien se préparer pour affronter les échéances électorales qui pointent à l’horizon, le comité provincial de l'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) du Ouaddai, accompagné d'une forte délégation du bureau National venue de Ndjamena, a organisé ce samedi, 07 septembre 2024, à Abéché chef-lieu de la province du Ouaddaï, une parade à travers la ville d'Abéché.



Au cours de cette parade, les militants et militantes de l'UNDR se sont mobilisés dans leur ensemble, pour démontrer leur présence dans le Ouaddaï. Ils ont traversé tous les grands axes avec leurs motards, des rakchas et des voitures.



Le président du comité d'organisation, Azalo hamidé Batil a relevé que « Nous sommes arrivés à Abéché pour la deuxième étape, dans l'objectif de préparer les élections législatives. Dans la première étape, nous avons soutenu notre candidat de la Coalition pour un Tchad Uni, Mahamat Idriss Deby Itno. Dieu merci, il a été élu président et on l'a mis dans son fauteuil. A la deuxième étape, nous sommes là pour les élections législatives. C'est pour sélectionner nos candidats et faire les élections primaires ».



Autre point, Azalo hamidé s'est adressé à ceux qui pensent que l'UNDR est affaiblie dans la province : « je voudrais leur dire que l'UNDR a grandi dans la province, je lance un appel à ceux qui veulent nous dévier et nous mettre les bâtons dans les roues de faire attention, ils nous retrouveront sur leur chemin », a-t-il conclu.



Pour sa part, le président du comité provincial de l'UNDR du Ouaddaï, Ali Mahamat Moustapha a, dans un premier temps, remercié tous les militants qui se sont mobilisés pour cette activité. Pour montrer leur attachement au parti, il les a exhortés de garder toujours cet esprit de militantisme afin de contribuer au rayonnement du parti dans le Ouaddaï.