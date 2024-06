Tchad : à Abéché, l'association Toumaï distribue des fournitures scolaires aux élèves de l'école AlNahda

L'école AlNahda, en collaboration avec l'Association Toumaï pour la paix et le développement, a organisé ce jeudi, 13 juin 2024, une cérémonie de remise des bulletins aux trois meilleures élèves de chaque classe.



C'est l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire B, Souleymane Daoud Hayma, qui a officié la cérémonie en présence des parents d'élèves.



Le directeur de l'école AlNahda, Ali Adam a remercié l'association Toumaï, pour avoir pensé remettre ces cadeaux aux élèves de son établissement. C'est pourquoi il l'a encouragé à continuer sur cette lancée, afin d'aider les enfants de bien étudier.



Pour sa part, le président de l'association Toumaï, Abakar Kabouche a indiqué que, la remise de ces cadeaux aux élèves de l'école AlNahda, a pour objet d'encourager les élèves à mieux travailler et aussi à promouvoir la culture de l'excellence. Abakar Kabouche devrait par la suite préciser que les premiers élèves de chaque classe bénéficieront d'une charge totale de la part de son association l'année prochaine.



En plus de cela, les 10 meilleurs élèves qui passeront au collège bénéficient également de la charge de l'association Toumaï. En remettant les bulletins aux élèves, l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire B, Souleymane Daoud Hayma, a félicité les élèves admis, et a encouragé ceux qui ne passent pas en classe supérieure à redoubler d'efforts, l'année prochaine.



Il a également exhorté les parents de veiller à leur progéniture, avec un suivi régulier afin de participer à leur éducation. Enfin, Souleymane Daoud Hayma a demandé aux enseignants d'être ponctuels et réguliers, pour une formation de qualité.



Il faut signaler que la cérémonie a pris fin par la remise des cadeaux et des enveloppes aux élèves qui ont occupé le premier rang par l'association Toumaï.