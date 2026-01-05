Tchad : à Abéché, la mairie lance un tournoi inter-arrondissements

Le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a donné ce lundi 05 janvier 2026, au stade municipal d’Abéché, le coup d’envoi officiel du tournoi inter-arrondissements. Cette compétition sportive de brassage est organisée par la commune d’Abéché, en partenariat avec la Ligue départementale de football.



La cérémonie de lancement a mobilisé un public nombreux, venu des différents quartiers de la ville, témoignant ainsi de l’engouement des populations pour le football, et pour les initiatives visant à promouvoir le sport local et l’épanouissement de la jeunesse.



Prenant la parole, le président du comité d’organisation, Mahamat Imrane Mahamat, par ailleurs président de la commission Éducation, Jeunesse, Sports et Loisirs auprès de la commune d’Abéché, a indiqué que ce tournoi vise essentiellement à créer et renforcer l’esprit de brassage, de fraternité et de cohésion sociale entre les jeunes athlètes issus des différents arrondissements.



Il a rappelé qu’Abéché est une ville de traditions, de commerce et de savoir, soulignant qu’elle s’affirme aujourd’hui également comme une capitale de la passion sportive. De son côté, le vice-président de la Ligue départementale de football du Ouara, Oumar Abdoulaye Saleh, a salué l’initiative de la commune d’Abéché.



Selon lui, ce type de compétition contribue de manière significative au développement du football à la base, et à la détection de jeunes talents. Intervenant à son tour, le délégué en charge des Sports du Ouaddaï, Brahim Adam, a mis l’accent sur les enjeux liés au développement du sport, soulignant son rôle déterminant dans l’encadrement de la jeunesse et la promotion des valeurs de paix, de discipline et de vivre-ensemble.



Procédant au lancement officiel du tournoi, le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a précisé que cette compétition s’inscrit pleinement dans la vision de la commune, qui considère le sport comme un puissant levier de cohésion sociale, de paix, de fraternité et de développement durable.



À l’issue de la cérémonie, le match d’ouverture a opposé le deuxième arrondissement au troisième arrondissement. La rencontre s’est soldée par une victoire de 2 buts à 1, marquant ainsi le coup d’envoi effectif de cette compétition très attendue par les amateurs de football de la ville d’Abéché.