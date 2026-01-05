Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

Tchad : à Abéché, la mairie lance un tournoi inter-arrondissements


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 6 Janvier 2026



Tchad : à Abéché, la mairie lance un tournoi inter-arrondissements
Le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a donné ce lundi 05 janvier 2026, au stade municipal d’Abéché, le coup d’envoi officiel du tournoi inter-arrondissements. Cette compétition sportive de brassage est organisée par la commune d’Abéché, en partenariat avec la Ligue départementale de football.

La cérémonie de lancement a mobilisé un public nombreux, venu des différents quartiers de la ville, témoignant ainsi de l’engouement des populations pour le football, et pour les initiatives visant à promouvoir le sport local et l’épanouissement de la jeunesse.

Prenant la parole, le président du comité d’organisation, Mahamat Imrane Mahamat, par ailleurs président de la commission Éducation, Jeunesse, Sports et Loisirs auprès de la commune d’Abéché, a indiqué que ce tournoi vise essentiellement à créer et renforcer l’esprit de brassage, de fraternité et de cohésion sociale entre les jeunes athlètes issus des différents arrondissements.

Il a rappelé qu’Abéché est une ville de traditions, de commerce et de savoir, soulignant qu’elle s’affirme aujourd’hui également comme une capitale de la passion sportive. De son côté, le vice-président de la Ligue départementale de football du Ouara, Oumar Abdoulaye Saleh, a salué l’initiative de la commune d’Abéché.

Selon lui, ce type de compétition contribue de manière significative au développement du football à la base, et à la détection de jeunes talents. Intervenant à son tour, le délégué en charge des Sports du Ouaddaï, Brahim Adam, a mis l’accent sur les enjeux liés au développement du sport, soulignant son rôle déterminant dans l’encadrement de la jeunesse et la promotion des valeurs de paix, de discipline et de vivre-ensemble.

Procédant au lancement officiel du tournoi, le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a précisé que cette compétition s’inscrit pleinement dans la vision de la commune, qui considère le sport comme un puissant levier de cohésion sociale, de paix, de fraternité et de développement durable.

À l’issue de la cérémonie, le match d’ouverture a opposé le deuxième arrondissement au troisième arrondissement. La rencontre s’est soldée par une victoire de 2 buts à 1, marquant ainsi le coup d’envoi effectif de cette compétition très attendue par les amateurs de football de la ville d’Abéché.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/01/2026

Tchad : Moov Africa remet une superbe voiture et les autres lots aux heureux gagnants du dernier tirage

Tchad : Moov Africa remet une superbe voiture et les autres lots aux heureux gagnants du dernier tirage

Tchad : L’AMET dénonce la convocation du DP de Nouvelles.td a la police judiciaire Tchad : L’AMET dénonce la convocation du DP de Nouvelles.td a la police judiciaire 04/01/2026

Populaires

Mali : Assimi Goïta salue la résilience nationale et annonce 2026 comme l’année de la souveraineté énergétique

05/01/2026

Justice : 5 ans de prison requis contre une mère pour l’abandon de son nourrisson à N'Djamena

05/01/2026

Cameroun - Garoua : La "Cité de la Bénoué" plongée dans le noir par des vandales de câbles électriques

05/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter