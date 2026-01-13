Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Abéché, la mairie renforce l’assainissement avec la remise de tricycles et d’équipements


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 13 Janvier 2026



Tchad : à Abéché, la mairie renforce l’assainissement avec la remise de tricycles et d’équipements
Le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a procédé officiellement ce mardi 13 janvier 2026 à la remise des clés de 14 tricycles, communément appelés « Barbara », aux délégués des différents arrondissements de la ville.

Cette cérémonie a été couplée à la remise de 4 charrettes, ainsi que de brouettes et de pelles destinées aux marchés de la ville. Les quatorze tricycles ont été offerts par des opérateurs économiques de la province du Ouaddaï, tandis que les brouettes et les pelles constituent un don de l’ONG LM.

Les quatre charrettes, quant à elles, ont été acquises sur fonds propres de la mairie d’Abéché. Selon le maire, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, cette dotation vise à renforcer les capacités opérationnelles des arrondissements dans le cadre du projet « Abéché, ville propre ».

Il a précisé que les délégués d’arrondissements auront pour mission d’assurer le relais sur le terrain afin d’améliorer la collecte des déchets et la propreté des espaces publics. Le maire a, par ailleurs, exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage de ces matériels afin de traduire concrètement la politique de salubrité prônée par la commune d’Abéché.

Il a également insisté sur la nécessité d’intensifier les actions de sensibilisation au sein des communautés, pour une implication collective en faveur d’une ville plus propre et plus saine.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/01/2026

Ouaddaï : Ouverture de la session budgétaire 2026 du Conseil Provincial

Ouaddaï : Ouverture de la session budgétaire 2026 du Conseil Provincial

Aviation Civile : L’ADAC fixe ses priorités et adopte son budget 2026 Aviation Civile : L’ADAC fixe ses priorités et adopte son budget 2026 12/01/2026

Populaires

Burkina Faso : Liste du nouveau gouvernement nommé par décret présidentiel

12/01/2026

Tchad : les meilleurs projets du Hadjer-Lamis récompensés

13/01/2026

Royal Decree Establishes the International Financial Centre of Oman

13/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/01/2026 - Barra Lutter

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location 10/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter