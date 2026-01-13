Tchad : à Abéché, la mairie renforce l’assainissement avec la remise de tricycles et d’équipements

Le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a procédé officiellement ce mardi 13 janvier 2026 à la remise des clés de 14 tricycles, communément appelés « Barbara », aux délégués des différents arrondissements de la ville.



Cette cérémonie a été couplée à la remise de 4 charrettes, ainsi que de brouettes et de pelles destinées aux marchés de la ville. Les quatorze tricycles ont été offerts par des opérateurs économiques de la province du Ouaddaï, tandis que les brouettes et les pelles constituent un don de l’ONG LM.



Les quatre charrettes, quant à elles, ont été acquises sur fonds propres de la mairie d’Abéché. Selon le maire, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, cette dotation vise à renforcer les capacités opérationnelles des arrondissements dans le cadre du projet « Abéché, ville propre ».



Il a précisé que les délégués d’arrondissements auront pour mission d’assurer le relais sur le terrain afin d’améliorer la collecte des déchets et la propreté des espaces publics. Le maire a, par ailleurs, exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage de ces matériels afin de traduire concrètement la politique de salubrité prônée par la commune d’Abéché.



Il a également insisté sur la nécessité d’intensifier les actions de sensibilisation au sein des communautés, pour une implication collective en faveur d’une ville plus propre et plus saine.