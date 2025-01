Tchad : à Abéché, les détenus de la Maison d'arrêt reçoivent la visite du gouverneur

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Bachar Ali Souleyman, accompagné des responsables judiciaires de la place, et du personnel du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), ont visité ce mercredi 15 janvier 2025, les prisonniers de la maison d'arrêt d'Abéché.



L'objectif est de s'enquérir des conditions de vie des détenus, mais aussi et surtout, prodiguer des conseils à ces derniers par rapport aux conditions d'hygiène à observer pour éviter les maladies liées à l'hygiène corporelle et environnementale.



A son arrivée à la maison d'arrêt d'Abéché, le gouverneur de la province du Ouaddaï et sa suite se sont rendus au quartier des femmes, au magasin, à l'infirmerie et au quartier général des hommes.



Au cours de cette visite, le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Bachar Ali Souleyman a promis de faire un plaidoyer auprès des hautes autorités et aux partenaires, pour que des dispositions soient prises pour améliorer les conditions de vie des prisonniers.