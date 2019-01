Tchad : à Abéché, visites inopinées du gouverneur à la douane et à la STE

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou a fait ce mardi 8 janvier une visite inopinée à la douane de la ville d'Abéché et à la société d'électricité. Le gouverneur a souhaité s'enquérir des conditions de travail des agents de la douane, et du fonctionnement de la société d'électricité.



Le chef du bureau de douane d'Abéché, Abdramane Mahamat Tolli, et les différents chefs de services ont énuméré les difficultés que rencontre leurs services, notamment la fraude qui constitue un obstacle au recouvrement des recettes douanières.



Des orientations ont été données par le gouverneur pour améliorer les recettes. Il a mis en garde les responsables de la douane afin de mettre fin au recrutement de bénévoles et à la création anarchique de postes de contrôles.



Dans les locaux de la société d'électricité, le chef de réseau, Abdoulaye Abdelmountalib a expliqué au gouverneur les difficultés rencontrées par la société. "La société fonctionne avec un seul groupe électrogène de 1 Méga qui n'a pas de capacité suffisante pour couvrir les besoins de la ville en électricité", a-t-il relevé. Ainsi, l'électricité est partagé dans la ville de 8 heures du matin à minuit, selon un programme établi par la société. Le reste du temps, la société fait des entretiens et contrôle le fonctionnement des appareils.



Le chef de réseau a sollicité l'intervention du gouverneur afin de faire réparer les trois autres groupes tombés en panne.