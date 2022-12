Tchad : à Amdam, dans le Ouaddaï, le RNDT le Réveil installe son bureau départemental

Le 1er décembre 2022, une forte délégation des militants dudit comité, conduite par le président du comité Ousmane Hamdan Azib et accompagné du secrétaire national au transport et à l'aviation civile du parti, Alhadj Mbodou Wadra, a installé le bureau départemental d'Amdam dans le département de Djourouf al-Ahmar.



À leur arrivée, un accueil chaleureux a été réservé aux membres de la délégation par des milliers de militants et sympathisants de la localité, à quelques kilomètres de la ville.



La sous-fédération qui a été installée est composée de 21 membres. Elle est dirigée par Yakhoub Annyessane. Le bureau des jeunes et celui des femmes ainsi qu'un bureau des opérateurs économiques ont également été mis sur pied. Chaque bureau comprend 21 membres.



Les présidents des nouveaux bureaux se sont engagés à relever les défis. Ils entendent organiser dans les prochains jours une campagne de sensibilisation.



Le président du comité d'organisation du parti RNDT le Reveil du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, a félicité les nouveaux membres des bureaux installés, avant de souligner que le département de Djourouf al-Ahmar constitue une étape importante de la mission dudit comité. Ce département regorge un grand nombre de militants et militantes sur lesquels le parti compte.