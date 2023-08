Tchad : à Ardebdjoumal, un voleur prend la fuite abandonnant la moto

Un voleur de moto a été pris, la main dans le sac, au quartier Ardebdjoumal, dans la matinée du mardi 8 août 2023 à 3 heures du matin. Le voleur a investi le magasin où sont gardées les motos en vente.



Et au moment de terminer son opération, ses 99 jours de vol sont terminés, et la lumière a jailli sur lui. C’est ainsi qu’il a été pris en fragrant délit, et a par la suite abandonné la moto.



En cette période du mois d’août, beaucoup de voleurs opèrent en profitant de la pluie tombée la nuit, et le beau temps qui emporte les gens dans des sommeils profonds.



Face à cela, la population doit être vigilante pour éviter la visite par les voleurs.