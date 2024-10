Tchad : à Ati, atelier d'adoption et de vulgarisation du Plan de développement de la commune

Dans le cadre de ses activités, le cadre de concertation communal, relatif à la mise en œuvre de ses actions, a organisé ce vendredi 18 octobre 2024, un atelier dans la grande salle de la commune d'Ati. L'objectif de cet atelier est l'adoption et la vulgarisation du Plan de Développement Communal de la commune d'Ati.



Dans son mot introductif, le chef de projet de renforcement des capacités et d'offre des services sociaux de base (PAG2), Habib Adoum Hassan, a souligné que le Plan de Développement Communal (PDC) est un document essentiel qui répertorie toutes les données relatives au développement de la commune par secteur et domaine d'activités.



Son élaboration a franchi plusieurs étapes importantes. En ouvrant les travaux, le maire de la ville d'Ati, Abaakar Moussa Kaïdallah, a rappelé que la commune d'Ati, l'une des huit communes pilotes bénéficiant du soutien du projet AGORA, a récemment élaboré son Plan de Développement Communal.



Ce document stratégique, fruit d'un processus participatif impliquant divers acteurs locaux, définit la vision et les priorités de développement de la commune pour les années à venir. Selon lui, le PDC d'Ati s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par la municipalité pour améliorer la qualité de vie de ses habitants.



Il couvre des domaines essentiels tels que la gestion des déchets, l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement, et le développement économique local, reflétant ainsi les besoins exprimés par la population et les défis identifiés par les autorités locales.