Tchad : à Ati, des consultations pour les modalités de reprise prochaine des cours

En vue de préparer la réouverture prochaine de classes -annoncée par le comité de gestion de la crise sanitaire-, le préfet du département du Batha Ouest a tenu vendredi une rencontre avec les responsables des systèmes éducatifs du Batha Ouest et l'association des parents, afin de sauver l'année scolaire 2019-2020.



Au cours de la rencontre, l'inspecteur du département du Batha Ouest a souligné que tout est prêt pour la reprise des cours.



Le préfet Fatimé Boukar Kosseï a rappelé que le 3 juin dernier, le chef de l’État a décidé que les élèves en classes d’examen reprennent les cours le 25 juin 2020. Elle a demandé aux plus hautes autorités de penser aux enseignants et élèves, avec des dispositions pour leur faciliter la tâche.



Afin de rendre effective cette reprise des cours, le préfet a demandé aux parents d’élèves et aux autorités de conjuguer ensemble les efforts afin d’éviter le pire à nos enfants.