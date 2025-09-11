Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Ati, les bouchers en grève, l’abattoir fermé


Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 11 Septembre 2025



Les bouchers de la ville d’Ati ont entamé ce jeudi 11 septembre 2025 une grève qui a provoqué la fermeture de l’abattoir, et l’absence totale de viande sur les marchés.

À l’origine de ce mouvement, les professionnels dénoncent une double taxation. Ils expliquent qu’ils s’acquittent déjà d’une taxe lors de l’achat des animaux au marché à bétail, avant d’être contraints de payer de nouveaux frais au niveau de l’abattoir.

Estimant cette situation injuste, les bouchers appellent les autorités à intervenir rapidement pour trouver une solution. À défaut, ils menacent de prolonger leur grève, laissant les consommateurs dans l’embarras face à la pénurie de viande.


