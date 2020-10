Tchad : à Ati, une large sensibilisation dans les marchés pour la révision du fichier électoral

Après le coup d'envoi du processus de révision du fichier électoral, une campagne de sensibilisation dénommé "J'aime mon pays, je me fais recenser pour accomplir mon devoir", a été lancé dimanche au marché moderne d'Ati et au marché à bétail.



Initiée par le préfet du département du Batha Ouest, la campagne vise à sensibiliser la population pour l'inciter à sortir massivement et accomplir son devoir citoyen en se faisant enrôler.



Idriss Mahamat, secrétaire général de la commune d'Ati, exprime le souhait que tous les acteurs s'impliquent dans cette campagne de mobilisation générale à travers l'information et la sensibilisation.



Le nouveau recensement ne concernera que les tchadiens qui depuis 2016 ont atteint la majorité électorale et ceux n'ayant pas été enrôlés en 2016.