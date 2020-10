Tchad : à Babourou, des populations toujours dans la peur, deux mois après des violences

Vidéo. Le secrétaire général du département de la Tandjilé Est, Abdelaziz Tchang-lang Tokama, à la tête d'une délégation, s'est rendu mercredi 28 octobre à Babourou. Il a transmis le message de paix, du pardon et du bon vivre ensemble.



Selon ses propres termes, il y a toujours la peur et la méfiance entre la communauté autochtones et allogènes, malgré la réconciliation. Et ce, près de deux mois après des affrontements meurtriers qui ont fait plusieurs morts. Abdelaziz Tchang-lang Tokama met en garde les perturbateurs.