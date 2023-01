Tchad : à Bongor, le MPS forme les délégués provinciaux sur les recommandations du DNIS

En tournée dans la zone méridionale, la délégation du Mouvement patriotique du salut (MPS) se trouve à Bongor, chef-lieu de la province de Mayo Kebi ce jeudi 13 janvier 2023, pour la campagne de vulgarisation des résolutions, des recommandations et du cahier de charges du Dialogue national inclusif et souverain.



Pour valoriser cela, un atelier de formation sur la restitution du cahier de charges, les résolutions et les recommandations du Dialogue national inclusif et souverain, est organisé aux délégations provinciales du Mouvement patriotique du salut et les partis alliés, par des experts et les membres du bureau politique national.



Lançant l'atelier de formation, le deuxième adjoint au secrétaire général du Mouvement patriotique du salut, Me Jean-Bernard Padaré, a souligné que l'objectif de cette formation est de permettre aux participants de s'approprier des résolutions et recommandations du Dialogue national inclusif et souverain, et plus précisément le cahier des charges du contenu de la transition, afin de mieux les vulgariser dans les villes et village de la province.



Enfin, il faut noter que cette délégation est conduite par le deuxième adjoint au secrétaire général du Mouvement patriotique du salut, Me Jean-Bernard Padaré et a pour mission de parcourir les sept provinces du sud du pays, à savoir le Mayo Kebi Est, la Tandjilé, le Logone occidental, le Logone Oriental, le Mandoul, le Moyen Chari et le Mayo Kebi Ouest.