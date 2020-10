Tchad : à Goz Beida, la CENI appelle à la mobilisation pour le recensement biométrique

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) provinciale du Sila a lancé jeudi à Goz Beida, l'opération de recensement biométrique dans la cours de l'école du centre.



L'opération permet aux électeurs qui ne sont pas inscrits sur le fichier électoral de se faire recenser. Elle est lancée dans les 23 provinces du Tchad.



Le secrétaire général provincial, Bakonou Jacob Vidakna, indique que cette phase permettra à ceux qui ne sont pas encore inscrits et enrôlés de le faire, notamment ceux qui ont atteint la majorité.



Le délégué de la CENI en mission dans le Sila, Vounsoumna Baïzouma Emmanuel, lance un appel vibrant à toutes les autorités administratives, civiles, militaires, ainsi que les représentants des jeunes afin de véhiculer un message fort pour que l'opération se déroule dans de bonnes conditions.



Vounsoumna Baïzouma Emmanuel appelle les jeunes et tous ceux qui ne se sont pas inscrits sur la liste électorale en 2015 de le faire pour accomplir un droit et un devoir citoyen.



Le président de la CENI provinciale, Saoudi Hassan Abba, s'est félicité de l'importante mobilisation pour la cérémonie de lancement. Il explique que cette phase permettra à tous ceux qui ne sont pas enrôlés de venir se faire enregistrer.



Selon lui, des fonds et des moyens ont été débloqués pour que cette opération biométrique se déroule dans un bref délai. Toute la population éligible est ainsi invitée à y participer.



L'opération de révision du fichier électoral se déroule jusqu'au 20 octobre 2020, à quelques mois de la présidentielle en 2021.