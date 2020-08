Vidéo. Dans le cadre de ses activités, l'association des jeunes volontaires pour la paix, le développement et l'environnement (AJVPED) de Guéréda a initié dimanche une journée de salubrité pour la propreté de la ville. L'opération s'est déroulée dans les lieux publics qui sont les plus fréquentés par la population et dans des localités voisines, notamment l'hôpital départemental, des routes et des marchés.