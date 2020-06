Tchad : à Laï, des jeunes porteurs de projets reçoivent des financements à hauteur de 23,6 millions Fcfa

Une cérémonie de remise officielle des chèques de financement des projets des jeunes de la Tandjilé a eu lieu ce mardi 30 juin 2020 à Laï. C'est le secrétaire général de la province de la Tandjilé Bachar Brahim Abakar qui a officié la cérémonie.



Ils sont 15 jeunes promoteurs de la Tandjilé retenus à bénéficier de 23.650.000 Fcfa. Le crédit, octroyé par le ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le chômage, la pauvreté et l'exode rural.



Le délégué provincial de la promotion de la Tandjilé, a rassuré les autorités sa disponibilité à suivre régulièrement ces jeunes promoteurs pour la réussite des projets.



L'assistant du directeur général keba Palou Pafing, représentant le ministre de tutelle, a invité les jeunes bénéficiaires de ces crédits à en faire bon usage afin de se faire une place dans la société et de se frayer un chemin dans le monde des affaires et de l'emploi.



Dans son discours de circonstance, le secrétaire général de la Tandjilé Bachar Brahim Abakar a déclaré que "ce crédit vient à point nommé pour permettre aux jeunes de se rendre utile à eux-mêmes et à leur société."



"Qui dit crédit, dit aussi remboursement", a conclu le secrétaire général de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar.