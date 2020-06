Tchad : à Laï, une auberge vole au secours des détenus de la maison d'arrêt

Composé essentiellement d'un sac de riz décortiqué de 80 kg, d'un sac de mil sorgho de 100 kg, de 100 cache-nez, deux cartons de savons linges, 10 kg de gombo, et autres vivres, ce don de vivres et de non-vivres a été offert mardi par l'auberge la Citadelle de Laï à la maison d'arrêt de la ville.



Pour la donatrice Mme. Doumassem Natirngar, l'objectif de ce don est ''d'accompagner le Gouvernement dans ses efforts de lutte contre la pandémie à coronavirus. Et de contribuer à la réduction des facteurs de risques de transmission de la covid-19''.