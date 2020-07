Tchad : à Lamé, un homme politique fait un don pour lutter contre le coronavirus

Le membre du bureau politique national (BPN) du parti MPS de la circonscription de Mayo Dallah, Faïtchou Étienne, a fait un don ce mercredi 15 juillet 2020 à la sous-préfecture de Lamé. Ce don est constitué de 50 kits sanitaires, de 1500 cache-nez , de 36 (bouilloires) sakhanes et de 10 cartons de savons.



Selon Faitchiou Étienne, cette contribution est destinée aux élèves et enseignants impliqués dans les examens de l'année 2019-2020. La sous-préfecture de Lamé fait frontière avec le Cameroun, donc il faut monter la garde et garder la province du Mayo Kebbi Ouest indemne de la Covid-19.



Tout en saluant la vigilance des autorités à divers niveaux dans la lutte contre cette pandémie, il a exhorté la population au respect des gestes barrières.