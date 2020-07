Tchad : à Linia, des jeunes se déploient pour la sensibilisation contre la Covid-19

Linia a reçu le réseau Al-mouna pour la paix et le développement (RAPD). Cette jeune dynamique équipe a pris d'assaut les rues, ruelles et marchés de cette localité du Chari Baguirmi pour sensibiliser la population contre la Covid-19.



Le mal est encore là, il est question d'insister. Même si bon nombre d'associations on baissé la garde à cause de la tendance baissière considérable du nombre des cas testés positifs au Covid 19, le RAPD a passé au peigne fin la localité de Linia.



Après la présentation de ses civilités aux autorités de la localité, une démonstration a été faite sur l'utilisation des petites bouteilles d'eau pour le lavage des mains, pour les personnes aux moyens limités ne pouvant pas se procurer des dispositifs de lavage des mains.



Ébahi par cette démonstration, un chef de canton a mis en exergue la particularité et l'apport considérable de ces jeunes. Pour lui, parmi toutes ces associations, le RAPD a brillé par cette innovation.



Pour le Coordonnateur Sidick Sougui Lony, "cette action s'inscrit dans le cadre de ses activités pour le mieux vivre ensemble pendant cette période où la pandémie de Covid-19 bat à plein ses airs".



"L'un des défis primordiales du réseau Al Mouna pour la Paix et le développement est la santé communautaire", a-t-il affirmé.



En ce dimanche 19 Juillet 2020, jour hebdomadaire du marché de Linia, plus de 600 cache-nez ont été distribués et plus d'un millier d'habitants ont été sensibilisés.