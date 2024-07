Tchad : à Mao, les capacités des journalistes et acteurs civils renforcées contre les discours haineux

Les journalistes et acteurs de la société civile ont été formés à reconnaître les discours haineux, avec un accent particulier sur la propagation des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux.



Selon Mahamat Abakar Abderamane, Point Focal de la Fondation Acra dans la province du Kanem, cette initiative marque l'engagement de la Fondation en faveur d'un journalisme éthique et d'une société tchadienne mieux informée, afin de prévenir les conflits et renforcer la cohésion sociale.



Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de la Fondation Acra « Jeunesse en action pour l’avenir du Tchad », dont l'objectif est de contribuer à la prévention et à la résolution des conflits, ainsi qu'au renforcement de la cohésion sociale. Le projet vise à renforcer les capacités des jeunes et de la société civile dans les régions du Kanem, du Lac, de l'Ouaddaï, du Moyen Chari et du Borkou, et est financé par l'Union Européenne.