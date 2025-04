Tchad : à Massakory, tournée de sensibilisation, de financement et d’accompagnement des jeunes et femmes

Le 7 avril 2025, l’équipe missionnaire conduite par le directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, a présenté ses civilités à la secrétaire générale, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province de Hadjer Lamis.



A la suite de cette rencontre, a eu lieu la cérémonie de lancement officiel des activités de financement de projets, d’insertion des jeunes en stage de pré-emploi et la sensibilisation/accompagnement des chefferies traditionnelles.



Présidé par Mme Fatime Suzanne, secrétaire général de la province de Hadjer Lamis, l’événement a vu la présence des autorités administratives, provinciales et locales, ainsi que des chefs traditionnels. Ces initiatives rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme politique présidentiel décliné en 12 chantiers et 100 actions.



Car il ne s’agit pas simplement d’offrir un coup de pouce financier ou un stage temporaire, mais de donner à la jeunesse les moyens réels de construire un avenir durable dans leur région, avec leurs idées, leurs talents et leur énergie.



Dans la ville de Massakory, chef-lieu de la province de Hadjer Lamis, plusieurs activités ont été réalisées avec succès : financement de 21 projets portés par des jeunes, totalisant un montant de 31 millions ; insertion de 40 jeunes dans des stages pré-emploi, leur offrant ainsi une opportunité précieuse d'acquérir de l'expérience professionnelle ; sensibilisation et accompagnement des chefferies traditionnelles, dans le cadre du crédit agricole.



Aussi, la province de Hadjer Lamis bénéficiera, pour l'année 2025-2026, d'une majoration de financement par cantons. Ces initiatives visent à promouvoir l'entrepreneuriat, et à renforcer le soutien aux jeunes dans leurs démarches.