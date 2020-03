Tchad : à Mongo, le lavage des mains s'impose avant d'entrer au marché

L'association Guéra touristique a mis deux dispositifs de lavage de main au marché moderne de la ville de Mongo pour lutter contre le COVID-19. Les usagers sont sensibilisés sur le lavage des mains avant d'entrer au marché.



En ce moment de panique générale et d’inquiétude mondiale, et à l’instar des autres contrées du pays, les mesures entreprises pour lutter contre la propagation du coronavirus sont de plus en plus visibles dans la province du Guera.



Rappelons que le coronavirus est une maladie respiratoire qui se transmet par des postillons et qui fait de ravages à travers le monde entier. A ce jour, cinq cas de contamination ont détectés au Tchad.