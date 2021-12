Tchad : à Moundou, des militants du MPS appellent à "ne pas céder aux manipulations"

Ces actions sont tangibles tant sur le plan de la stabilité, de la sécurité des personnes et de leurs biens et bien d’autres, selon Bandoumel Frédéric.



« Le dialogue national inclusif en cours, une des plus grande et indispensable rencontre entre les fils et filles du Tchad pour discuter du devenir du pays. C'est un exemple palpable de la volonté des autorités de la transition d'inscrire le Tchad dans le concert des pays émergents », assure Bandoumel Frédéric.



La coordination des bureaux de soutien au MPS de la province du Logone Occidental, par la voix de son coordonnateur, se dit consciente des efforts et de la bonne volonté des autorités de la transition avec à leur tête le général d’armée Mahamat Idriss Deby Itno, à mener le Tchad dans une transition apaisée.



Bandoumel Frédéric invite tout le peuple tchadien de l’intérieur et de l’extérieur épris de paix, de sécurité, de justice de développement à se lever comme un seul homme pour soutenir le CMT dans ses actions salvatrices. Il interpelle la jeunesse du Logone Occidental à "ne pas céder aux manipulations de certains hommes politiques qui ne pensent qu’à leurs intérêts égoïstes".