Tchad : à N'Djamena, des nouvelles unités de diagnostic pour la charge virale de maladies

Le Programme Sectoriel de lutte contre le SIDA (PSLS) a équipé mercredi l’APMS d’un centre de contrôle et d’examen de la charge virale et le Centre hospitalo-universitaire de l’Hôpital Général de Référence National (HGRN) de N’Djamena d’une Unité de diagnostic Genexpert.



Selon le ministère de la Santé publique, le nouveau centre de contrôle et d’examen de la charge virale et l’unité de diagnostic de l’HGRN de N’Djamena sont dotés d’appareil Genexpert, dispositif multifonction qui permettra d’intensifier et de réaliser le dépistage précoce des enfants séro-positifs, de faire des diagnostics pour la tuberculose et le VIH/SIDA mais aussi pour la Covid-19.



Le coordonnateur du Programme National de lutte Contre la Tuberculose, Dr. Oumar Abdelhadji a indiqué que cet appareil est conçu pour la tuberculose multirésistante. Une tuberculose mal traitée va conduire au développement des résistants du vaccin, a-t-il dit.



Le Tchad fait partie des pays où il y a plus de cas de résistance. Selon les estimations, on est à plus de 4,6 cas pour 1000 habitants. Comme les moyens disponibles ne le permettent pas, seulement une soixantaine de personnes sont dépistées jusqu’à ce jour, a indiqué Dr. Oumar Abdelhadji.



L’appareil Genexpert va permettre de faire le diagnostic précoce des enfants séropositifs, de tester la charge virale pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA et la Covid-19.



Le coordonateur du Programme national de lutte contre le Sida, Dr. Adawaye Chette, a invité les personnes vivant avec le VIH de venir faire leur contrôle de la charge virale tous les six mois.