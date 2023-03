Tchad : à N’Djamena, l'ONAPE octroie des kits alimentaires à plus de 600 ménages

C'est le directeur général de l'institution, Sadick Brahim Dicko qui a fait cette annonce, ce 28 mars 2023, au cours d'un point de presse qu’il a animé au siège de l’ONAPE, sis au quartier Bololo, dans le 2ème arrondissement.



Pour le DG de l'Office National pour la Promotion de l'Emploi, son institution a, au-delà de la promotion de l'emploi, de la lutte contre le chômage et la pauvreté, appuie toutes les activités qui concourent à la stabilité sociale et économique de la population tchadienne.



« C'est dans ce sens, qu'après le soutien à l'armée nationale pour la colère de Bohoma, l'assistance aux orphelinats pendant la période du Covid-19, et l'appui aux sinistrés de l'inondation de 2022, aujourd'hui nous allons soutenir nos frères et sœurs en cette période de Ramadan, où les denrées de première nécessité ne sont pas à la portée de tous », explique-t-il.



Et le DG Sadick de poursuivre que « pendant cette période de Ramadan, nous avons décidé d'appuyer quelques-uns de nos compatriotes vivant dans la précarité, à surmonter cette période, en octroyant à 600 ménages, un kit alimentaire composé de : 10 litres d'huile, 10 kilogrammes de sucre, 25 kilogrammes du riz, 50 kilogrammes du mil ».



Il précise qu'en plus de la direction, la distribution des kits se fera dans les quatre bureaux annexes de l'ONAPE, à savoir : Walia, Goudji et Diguel et Farcha.