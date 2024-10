Tchad : à N’Djamena, les dépotoirs à ciel ouvert asphyxient la population

La mairie du 8ème arrondissement de la ville de N'Djamena a transformé le carré numéro 8 de l’arrondissement, en un dépotoir. Une situation que déplore la population de cette circonscription, alors que les risques de maladies sont évidents.



Les ordures sont déposées dans le carré numéro 8 par la mairie, créant ainsi des conditions de vie toxiques. Ces saletés dégagent des odeurs nauséabondes, attirent des mouches et constituent une source de maladies, notamment le choléra, et d'autres conséquences fâcheuses.



Les habitants de cette circonscription éprouvent des difficultés, car l'odeur des débris en putréfaction chatouille leurs narines, du matin au soir, et les met mal à l'aise. Cette pratique n'est pas digne de la mairie. Mettre les ordures en dehors de la ville devait être la responsabilité de la mairie, mais l’on ne comprend pas que la mairie pose des actes pareils en plein centre d'habitation.



Il suffit de faire un tour dans ce carré pour s'enquérir de la réalité que vivent les populations cette circonscription. Ces populations plaident auprès des autorités pour trouver une solution aux difficultés auxquelles elles sont confrontées. Selon ces dernières, la mairie du 8ème arrondissement doit évacuer ces ordures qui constituent un danger pour leur santé.



Les saletés doivent être déposées en dehors de la ville, pour un environnement sain. Avec les enfants, les dangers sont permanents car ces derniers jouent un peu partout. Il faut aussi souligner que l'incivisme des populations est un souci, car certaines personnes se livrent à des pratiques qui contribuent à nuire à la vie des autres.



Souvent, certains dépotoirs sont créés par les populations elles-mêmes. Il est vrai que la protection de la ville est connue comme la responsabilité de la mairie, mais chacun est invité à mettre de la propriété dans son environnement. Il est impératif d'instaurer une éducation citoyenne au sein de la société, pour une ville propre.



La sensibilisation et les actions visant à rendre propres les quartiers sont nécessaires.