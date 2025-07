Tchad : à N'Djamena, les marchés de poisson deviennent impraticables et insalubres en saison de pluie

Les marchés de poissons de N'Djamena, tels que le marché Alpharah, non loin de Taradona, le marché de poissons de Chagoua et le marché de Dembe, sont essentiels pour l'approvisionnement en produits halieutiques de la ville.



Cependant, ces endroits laissent à désirer à cause des écailles des poissons jetés sur les passages par les vendeurs et vendeuses, rendant souvent les passages difficiles à pratiquer. Face à ce constat amer, à quand le changement de mentalité et de comportement en termes d'assainissement ?



Les vendeurs et les acheteurs doivent souvent se frayer un chemin, à travers les écailles de poissons et les déchets qui jonchent les passages. Ces commerçants de poissons, après avoir nettoyé, jettent souvent les écailles sans mesure d'hygiène. Ces déchets se retrouvent sur les passages, ce qui crée un environnement insalubre et désagréable pour les marchands et d'autres usages.



Conscients de ce climat désagréable certains justifient ces pratiques en ces termes : « Je suis vendeuse de poissons au marché Taradona et je suis consciente de l'importance de la propreté et de l'hygiène. Cependant, nous n'avons pas les moyens de nettoyer les routes et les infrastructures du marché », déclare Aïcha, vendeuse de poissons. Mbaynessem, commerçant, quant à lui souligne le manque de poubelles dans les marchés permettant aux commerçants d'y mettre les saletés.



« Dans les marchés, nous n'avons pas de bacs à ordures, ce qui pousse les usagers et commerçants à jeter les saletés un peu partout, c'est pas seulement les vendeurs et vendeuses de poissons qui le font, mais c'est tout le monde qui se livre à ce comportement », a-t-il précisé.



Cette pratique heurte la sensibilité et met en cause la responsabilité de tout un chacun sur l'importance de la protection du milieu de vie. Les déchets attirent les insectes et les rongeurs, ce qui constitue également une source de multiplication de bactéries.



Les autorités communales sont appelées à revoir cet état de ces marchés qui sont sources d'alimentation de la ville en denrées alimentaires, mais qui restent dans des conditions sales. À quand le changement de mentalité et de comportement pour mettre fin à de telles pratiques ?