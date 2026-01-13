Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à N’Djamena, repenti après 16 mois de détention, un jeune poursuivi pour vol de motocycle relaxé ‎


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 13 Janvier 2026



Tchad : à N’Djamena, repenti après 16 mois de détention, un jeune poursuivi pour vol de motocycle relaxé ‎
« Les 16 mois passés à la maison d’arrêt m’ont servi de leçon », a déclaré un jeune homme de 19 ans à la barre du Tribunal de Grande Instance de N’Djamena, ce mardi 13 janvier 2026. ‎ ‎ ‎

Le prévenu était poursuivi pour des faits de vol aggravé, commis en réunion et avec violation de domicile. Selon l'acte d'accusation, il s'était introduit, avec un complice, dans le domicile d'un particulier pour y soustraire frauduleusement un motocycle.

‎Lors de son interrogatoire au fond, le jeune homme a relaté les faits avec une franchise déconcertante : ‎« C’est mon complice qui a pénétré dans l’enceinte de la concession. Je faisais le guet à l'extérieur. Une fois l'engin sorti, la mission de l’écouler sur le marché m’a été confiée. C’est au moment du partage du produit de la vente que j’ai été appréhendé par les forces de l'ordre. » ‎ ‎

Cette déclaration a provoqué l'hilarité du public et l'amusement des magistrats du siège. Le prévenu a également déploré une certaine iniquité de traitement, affirmant avoir passé plus d'un an en détention préventive, alors que son complice aurait été remis en liberté dès le stade de l'enquête préliminaire au commissariat.

‎Il a par ailleurs souligné que l'objet du litige qui est la moto avait été restitué à son propriétaire légitime. ‎ ‎Après examen des pièces du dossier et les réquisitions du ministère public, le tribunal a rendu son délibéré.

En l'absence de la partie civile à l'audience et compte tenu de la durée de la détention déjà effectuée par le jeune homme, le tribunal a ordonné sa mise en liberté, lui permettant de quitter le box des accusés après 16 mois derrière les barreaux.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/01/2026

Batha : Réunion hebdomadaire de sécurité présidée par le Délégué Général du Gouvernement

Batha : Réunion hebdomadaire de sécurité présidée par le Délégué Général du Gouvernement

Urbanisme : N'Djamena poursuit son offensive contre l'occupation anarchique des voies Urbanisme : N'Djamena poursuit son offensive contre l'occupation anarchique des voies 12/01/2026

Populaires

Burkina Faso : Liste du nouveau gouvernement nommé par décret présidentiel

12/01/2026

Aviation Civile : L’ADAC fixe ses priorités et adopte son budget 2026

12/01/2026

Ouaddaï : Ouverture de la session budgétaire 2026 du Conseil Provincial

12/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/01/2026 - Barra Lutter

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location 10/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter