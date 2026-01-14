Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à N’Djamena, un litige de 5 millions de FCFA mène un gérant en détention


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 14 Janvier 2026



Le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena a examiné, ce 14 janvier 2026, une affaire de détournement de fonds présumé portant sur la somme de 5 millions de FCFA. Le prévenu, à qui la plaignante avait confié la gestion de son entreprise, est poursuivi pour abus de confiance.

‎ ‎Devant la barre, la partie civile a exposé les faits : une comptabilité tenue en double exemplaire, où chaque partie disposait de son propre cahier de suivi.

Selon ses calculs, un déficit de 5 millions de FCFA a été constaté. Afin de confronter les chiffres, elle aurait remis son propre registre au gérant pour que ce dernier effectue un récolement des comptes. ‎La plaignante soutient qu'après cette remise, le jeune homme aurait pris la fuite.

À l’inverse, le prévenu conteste fermement cette version. Il affirme avoir tenté de restituer le document à la propriétaire, laquelle se serait déclarée indisponible. Il soutient avoir laissé le registre comptable sur place avant de partir. ‎ ‎Le nœud de l’affaire réside dans la disparition de ce cahier, élément matériel crucial pour établir la vérité.

En l'absence de ce support, le tribunal se trouve face à deux déclarations contradictoires. ‎L’audience a également été marquée par une vive réaction du public lorsque le juge a interrogé le prévenu. Ce dernier ne s’exprimant ni en français, ni en arabe, des interrogations ont surgi sur sa capacité réelle à assurer la gestion comptable d'une entreprise sans la maîtrise des langues officielles de travail. ‎ ‎

Face à l'impossibilité de mener les débats faute d'interprète et de preuves tangibles, le tribunal a ordonné le renvoi de l'affaire. Dans l'attente d'un complément d'information et de la comparution d'un traducteur assermenté, le prévenu a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Klessoum.


