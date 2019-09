Tchad : à N'Djamena, une sensibilisation active pour la scolarisation des filles

L’association « La voix de la femme » poursuit sa tournée de sensibilisation dans les différents arrondissements de N'Djamena. Après les 5ème et 1er arrondissements ce jeudi, c'est le 3ème arrondissement qui a accueilli la caravane « Ma fille va à l’école ».



Le maire adjoint du 3ème arrondissement, Babikir Koulamallah, a remercié tous les chefs de quartier, les délégués et les personnalités religieuses qui ont pris part à la campagne de sensibilisation. Il s'est félicité de l'initiative qui intervient à quelques jours de la rentrée des classes, tout en encourageant la présidente de l'association "La voix de la femme", Mme. Amina Tidjani Yaya.



D’après Issabelle Mobele, chargée de communication de l'association "La voix de la femme", l'objectif de cette caravane est de sensibiliser les jeunes filles et leurs parents. "Nous ne voulons pas seulement amener les filles à l'école, mais nous voulons les suivre, parcequ'iil ne se sert à rien de les emmener à l'école et de les laisser", a-t-elle indiqué.



Elle a plaidé pour un accompagnement des filles "jusqu'à ce qu'elles deviennent quelque chose pour la famille et pour la nation".