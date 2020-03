Tchad : à Pala, des produits saisis offerts aux détenus et aux forces de sécurité

Le délégué de l'environnement, de l'eau et de la pêche du Mayo Kebbi Ouest, Wanon Zoudjoné Mahamat, a procédé mercredi à la remise de 10 sacs de charbons et de 11 chariots de bois aux pensionnés de la maison d'arrêt de Pala et aux autres services de sécurité de la ville de Pala.



Ces produits forestiers ont été saisis il y a quelques jours par les agents en charge de la protection de l'environnement du secteur de la garde forestière et faunique, section mobile de Mayo Dallah.



Selon Djido Tokou Loni, les destructeurs de l'environnement ont été interceptés lors des différents contrôles intensifiés par la garde forestière et faunique de son secteur, section mobile de Mayo Dallah.



Le délégué de l'environnement, de l'eau et de la pêche du Mayo Kebbi Ouest demande à la population de protéger la faune et la flore que de détruire.



Wanon Zoudjoné Mahamat trouve qu'il est mieux de remettre ces bois et charbons aux prisonniers et aux militaires.