Tchad : à Sarh, le député Romadoumngar Felix Nialbé évoque la conquête du pouvoir

SARH, Moyen-Chari - Le chef de file de l’opposition, le député Romadoumngar Felix Nialbé, président du parti politique Union pour le Renouveau et la Démocratie (URD), a animé ce mercredi matin à Sarh une conférence de presse relative aux différents maux et conflits qui mettent à mal la province.



Après huit mois d’absence, le député Romadoumngar Felix Nialbé est de retour dans son fief et s’est familiarisé avec les hommes des plumes et micros sur des questions-réponses autour des thèmes d’actualités comme la COVID-19, son appréciation par rapport au chronogramme électoral, la question du vivre ensemble et le développement socio-économique du pays pour ne citer que ceux-ci.



Face à la presse locale du Moyen-Chari, le chef de file de l’opposition, le député Romadoumngar Felix Nialbé, a souligné que la question du chronogramme électoral a été rendu publique par la CENI grâce au concours du Cadre National de Dialogue Politique (CNDP) qui s’est pleinement impliqué.