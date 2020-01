Tchad : à Sarh, le nouveau forage d'eau potable a une teneur en fer normale

La directrice générale de la Société tchadienne des eaux (STE), Koubra Hissein Itno a inauguré vendredi 17 janvier 2020, à Sarh dans la province du Mayo-Kebbi Ouest, un nouveau forage de production en eau potable pour la ville.



La STE met à la disposition de la ville et de la population sahroise un forage de grande capacité avec un débit de 177 mètre cube par heure, fournissant une eau de teneur en fer normale, inférieur à 0.3mg/l, donc incolore.



Il s'agit d'un forage d'eau potable à grand diamètre, construit sur les fonds propres de la STE, afin de répondre promptement aux injonctions du président Idriss Deby Itno de désservir la population de Sahr en eau potable.



L'inauguration de ce forage permettra d'enrayer le problème de forte teneur en fer dans l'eau de la ville du Sarh qui date de plusieurs années.



La directrice générale de la STE, Koubra Hissein Itno, a indiqué que la cérémonie d’inauguration est la matérialisation de l’engagement des plus hautes autorités de donner de l’eau potable en quantité et en qualité à la population tchadienne dans son ensemble.



Selon elle, "la cérémonie de ce jour est une grande victoire que nous remportons tous ici dans le combat que mène le président Idriss Déby Itno pour rétablir ce droit universel de chaque citoyen qui est l’accès à l’eau potable."



Par ailleurs, Koubra Hissein Itno a affirmé qu'une vaste opération de lavage, de rinçage et de vidange de conduites sera déclenchée pour évacuer les dépôts de matières ferrugineuses afin de pouvoir distribuer cette nouvelle eau potable.



« Un forage de reconnaissance a d’abord été réalisé pour valider les hypothèses émises. Ensuite, il s’en est suivi la réalisation d’un forage de production dont les résultats sont satisfaisants en termes de quantité mais surtout de qualité donc une eau présentant les caractéristiques physiques et chimiques au normes OMS/TCHAD, destinée à la consommation humaine pour les paramètres analysés », a expliqué la directrice générale de la STE, Koubra Hissein Itno.



Ce forage sera mis en service dans les meilleurs délais. Deux autres forages similaires seront immédiatement réalisés pour renforcer et sécuriser la production.



Pour sa part , le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine a précisé que la vétusté des matériels de production d'eau dans la ville de Sarh a motivé les hautes autorités du pays à chercher des solutions au problème. D’après lui, le respect scrupuleux des instructions du chef de l’Etat a abouti à la construction de ce forage qui peut fournir une eau de qualité.