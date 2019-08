Tchad : à Tissi, les femmes veulent pérenniser l'usine de panneaux solaires

Baharanul Abdelmamoud Mahamat Saleh est une femme âgée de 32 ans. Mariée et mère de cinq enfants, elle exerce depuis 2013 dans le centre. Grâce à l'OIM, elle est devenue autonome et se prend en charge à travers cette activité d'assemblage et de montage de panneaux solaires.



Aux côtés de ses soeurs engagées, tout a commencé avec un peu de volonté. Elle a été admise à un test écrit organisé par l'OIM à Tissi. Entre 2013 et 2014, 12 personnes ont été admises au test et se sont envolées vers le Japon pour une formation de 45 jours. Les participantes ont suivi avec assiduité et attention la formation afin de s'approprier des acquis sur les différentes méthodes de fabrication, d'assemblage et de montage de panneaux solaires.



De retour au Tchad, Baharanul Abdelmamoud était la première formatrice sur les méthodes apprises au Japon. Elle a pas à pas formé des femmes de la localité sur l'assemblage et le montage des panneaux de 12 watts et de 70 watts. Les matériaux sont fabriqués au Japon et entièrement montés au Tchad.