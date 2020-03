Tchad : à l'Est, 1330 kg de kits et manuels scolaires remis par la France

Au total, 1330 kg de kits et manuels scolaires, dons de l'association France Laïcité, ont été remis.



A travers ce geste, l'association France Laïcité veut soutenir les efforts du Gouvernement tchadien en matière d'éducation et de formation des jeunes, a indiqué le capitaine Jonathan, responsable de la force Barkhane basée à Abéché.



Il a ajouté que l'éducation et l'épanouissement de la jeunesse tchadienne constituent une priorité pour l'association France Laïcité, et a assuré de la disponibilité de Barkhane à oeuvrer en faveur de la santé ainsi que d'autres domaines prioritaires au profit du bien-être de la population.