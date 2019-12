Tchad : à l'Est, 200 jeunes formés en entrepreneuriat

Le Réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad a lancé vendredi matin au lycée Franco-arabe, la formation de 200 jeunes de la ville d'Abéché sur l'entrepreneuriat et le leadership.



L'évènement est placé sous le thème : "entrepreneuriat inclusif pour un développement intégré profitable à toutes les couches sociales".



Ce thème révélateur a un intérêt capital pour les jeunes. Le proviseur du lycée national Franco-arabe littéraire, Abakar Adoum Mahamat s'est réjouit du choix de son établissement pour abriter cet atelier de formation.



Le représentant du Réseau des jeunes pour le développement et le leadership, Abdel-Mounim Mahamat a souligné que cette activité entre dans le cadre de la célébration de la troisième édition de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Il a ajouté que la même formation est organisée dans cinq provinces du Tchad.



Le préfet du département de Ouara, Mahamat Adam Mahamat a indiqué que la tenue de cette formation entre en droit ligne de la politique du chef de l'Etat en matière d'amélioration des conditions de vie de la population.



Selon lui, le Tchad dispose des atouts qui facilitent la vocation entrepreneuriale. Il a précisé que l'entrepreneuriat est un métier libéral, noble et utile pour l'avenir du Tchad.