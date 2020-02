Tchad : à l'Est, dans la zone d'Adde, les difficultés de la population égrenées

Dans la localité, la délégation a posé la première pierre de construction d'un centre de santé et d'un nouveau bureau du parti. Elle a ensuite visité quelques puits d'eau pour s'enquérir de la situation et de la souffrance de la population du département d'Adde.



Le préfet s'est immobilisé avec la délégation autour d'un puit pour un constat ; l'eau consommée par la population est sale, d'apparence impropre à la consommation. Au même moment, des jeunes filles puisaient de l'eau.



"C'est l'eau que nous consommons tous les jours car on n'a pas d'autre choix", a déclaré Fatima à Alwihda Info. Elle a demandé au Gouvernement et aux ONG de leur venir en aide car la situation est désastreuse dans la brousse où l'eau potable manque à la population.