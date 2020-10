Tchad : à l'Est, fermeté de la ministre de la Femme contre le mariage d'enfants et la mutilation génitale

La ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, a rencontré jeudi des étudiantes, lycéennes et femmes à l'hôtel trois étoiles d'Abéché, pour échanger sur la question du mariage d'enfants, la mutilation génitale féminine ainsi que la violence faite à la femme.



"Si vous êtes victimes, vous devez dénoncer sinon vous serez complices", a déclaré la ministre, assurant qu'il y a des lois au Tchad qui interdisent ces pratiques.



Les auteurs de telles pratiques seront arrêtés et traduits en justice. "L'heure de la récréation est terminée", a souligné Madjitangué Trahogra, directeur général du ministère de la Justice.



Lors de la rencontre, une femme excisée a témoigné devant ses consœurs. "Mes parents m'ont excisé quand j'étais petite, j'ai eu du mal en donnant la vie à mon premier enfant lors de l'accouchement", a-t-elle expliqué.



La victime a donné des conseils aux jeunes filles afin de sensibiliser les mères sur cette pratique.



"Nous avons appris l'histoire de ce Royaume depuis l'école primaire, c'est une ville historique, légendaire et hospitalière qui regroupe toutes les couches sociales du pays. C'est une ville carrefour où on passe par là pour aller dans le Nord-Est", a dit Amina Priscille Longoh.



Elle a annoncé qu'une maison de la Femme sera créée à Abéché par la volonté du Maréchal du Tchad.



La ministre a remis officiellement au gouverneur de la province du Ouaddai, le général Brahim Seid Mahamat, des kits composés de 10 machines à coudre, cinq machines à spaghetti, des machines à viande, un moulin d'arachide, de sésame et bien d'autres matériaux.



Une équipe viendra prochainement à Abéché pour former les jeunes filles sur les activités génératrices de revenus.