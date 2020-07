Tchad : à l'Est, l'enclavement est un frein à l'activité économique

La rive du Batha située à quelques kilomètres à l'Est de la ville d'Abeché, constitue un obstacle pour les voyageurs, et un frein à l'activité économique, notamment pour les commerçants.



En cette période, les civils traversent avec des pirogues, tandis que d'autres riverains nagent pour pouvoir se rendre vers Abdi ou Abéché.



Pour se rendre en véhicule à Abéché ou Goz Beida, il faut faire une jonction. Des riverains se sont spécialisés dans les traversées, moyennant de l'argent.



Le Batha coule de 7 à 10 mois. Durant toute cette période, il y a des difficultés pour les traversées.



Il faut payer 1000 à 2000 Fcfa pour traverser en pirogue, et embarquer sur un autre véhicule pour poursuivre son chemin.



L'enclavement et le manque d'axes routiers aménagés ne permet pas aux provinces de l'Est de mettre en valeur leur potentiel économique.