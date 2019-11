Tchad : à l'Est, l'état de la route freine les activités commerciales avec le Soudan

Une commission composée des autorités de la province de Sila, avec à sa tête le président de la chambre de commerce de Sila, a fait une descente dans la zone de Ouadi Kadja, près de la frontière soudanaise, pour évaluer l'état de dégradation de la route pour l'axe qui mène de Goz Beida au Soudan.



Le président de la chambre de commerce de Sila, Idriss Youssouf a indiqué que les exportations et importations de marchandises augmentent et nécessitent un appui multiforme. Il a estimé qu'il faut arranger la route afin de faciliter la circulation des gros porteurs et véhicules.



"Nous avons de très bonne relations aves les soudanais. Il y a des transporteurs de part et d'autres qui convoient des marchandises. Nous sommes partis sur place pour échanger sur une solution avec nos frères soudanais", a indiqué Idriss Youssouf à Alwihda Info.



Le président de la chambre de commerce a expliqué que l'état des routes ne facilite pas les activités commerciales.



"La route est fermée. D'ici à Abéché, il n'y a pas de route. D'ici à Am Timan, il n'y a pas de route. D'ici au Soudan, il n'y a pas de route. Tout l'endroit est enclavé et nous sommes en plein milieu. Nous souhaitons que le gouvernement intervienne pour la route de Ouadi Kadja (près de la frontière soudanaise, Ndlr) qui est très importante afin de faciliter les importations et les exportations", a-t-il ajouté.