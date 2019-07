Tchad : à l'Est, l'hospitalité avec les réfugiés malgré les difficultés

La coordination du Projet Mixtes à l'Est du Tchad, en appui avec le bureau national de la Croix-Rouge du Tchad, a effectué une mission du 11 au 13 juillet dans les camps de réfugiés de Farchana et de la sous-préfecture de Hadjar Hadid.



La mission a organisé une journée porte ouverte avec les réfugiés du camp de Farchana. Elle s'est ensuite rendue à Hadjar Hadid pour rencontrer les réadmis (10 de Farchana, 4 du camp Breging, 3 de Treging dans la zone de Hadjar Hadid) de la migration au Focus Groupe pour échanger avec eux sur les conséquences liées à leur situation et leurs attentes vis-à-vis des partenaires de l'État tchadien.



Cette journée porte ouverte visait à sensibiliser les personnes à risques sur les conséquences du mouvement irrégulier mixte ; faire le plaidoyer auprès des autorités de la place pour la cohabitation pacifique et la facilitation à l'intégration de ces personnes à risques dans leur communauté respective.



Ces activités sont menées sur le terrain à travers des relais choisis parmi les volontaires de la CRT installés à l'Est du Tchad.