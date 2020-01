Tchad : à l'Est, le sésame s'exporte jusqu'au Soudan

A l'Est du Tchad, dans la province de Sila, l'état d'urgence n'a pas freiné les transactions de marchandises. La zone est un véritable carrefour économique, notamment grâce aux populations qui ne lâchent pas prise sur les activités champêtres, surtout lors de la saison pluvieuse.



Au marché de Goz Beida, chef-lieu de la province, on assiste à des transactions de nombreux produits dont le sésame. Ces produits sont entassés dans des ballots et chargés dans des grands camions. Les commerçants exportent vers le Soudan ce produit agricole largement cultivé pour ses graines. Le sésame brun sert notamment à la production d'huile.



D'après Khassim Maki, un commerçant, "les prix du sésame sont stables pour le moment, sauf si la situation change."



Localement, la tasse de graines de sésame s'achète à 750 F CFA, tandis que le sac est vendu à 38.000 F CFA. "On envoie au Soudan où l'on trouve un peu de bénéfice", explique-t-il.



Avec les soudanais, c'est aussi de l'échange de produits qui se pratique. "On fait l'échange avec d'autres produits qu'on importe. Ces transactions se font tout le temps", selon Khassim Maki.



Si les commerçants se félicitent des efforts des autorités en matière sécuritaire, ils ont toutefois quelques doléances ; ils demandent notamment au Gouvernement d'implanter des entreprises dans la zone pour transformer localement les produits.