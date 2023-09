Tchad : à la découverte du centre de santé de Koubala au canton Balimba

En 2021, le président de cette association, Massedibaye Maxime, et ses membres ont concrétisé la création d'un centre de santé. Selon Massedibaye Maxime, cette initiative découle d'une étude approfondie menée par les membres de l'association, dans le but de soulager, ne serait-ce qu'un peu, les besoins de santé de la population rurale.



"Les maladies récurrentes pendant la saison des pluies sont le paludisme, la fièvre typhoïde, les infections respiratoires aiguës, et le centre accueille au minimum 250 patients par mois pour des consultations curatives, et 80 femmes enceintes pour les consultations prénatales. Nous intervenons même la nuit pour les accouchements", précise Massedibaye Maxime.



Massedibaye Maxime explique que son association rencontre plusieurs difficultés, notamment le manque de médicaments, l'absence de prise en charge du personnel, et la plus grande difficulté est l'absence de codification. Cela signifie que le ministère de la Santé n'a pas encore attribué un code officiel au centre de Koubala, ce qui l'empêche d'obtenir une reconnaissance officielle. "Nous collaborons étroitement avec la délégation provinciale de la santé du Moyen-Chari, nos données sont compilées et envoyées à la délégation, et quelques jeunes ayant suivi une formation en santé nous prêtent main-forte. Pour soulager la population, nous nous approvisionnons en produits pharmaceutiques à la Pharmacie d’Approvisionnement du Moyen-Chari. Nos consultations coûtent seulement 100 francs CFA, tout comme le carnet de santé", ajoute-t-il.



Le président de l'Association pour le Développement Communautaire en milieu Rural dévoile que son organisation a de nombreuses ambitions, notamment la création d'un Lycée-Collège dans le village afin de permettre aux jeunes de poursuivre leurs études sur place.



De plus, Massedibaye Maxime sollicite l'aide des autorités provinciales du Moyen-Chari pour obtenir le code officiel du ministère de la Santé, et il appelle les ONG à porter une attention particulière à ce centre qui œuvre pour le bien-être de la population rurale.