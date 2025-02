TCHAD Tchad : accès des filles aux stages et à l’emploi, un parcours semé d’embûches

Par Mogota Clarisse - 4 Février 2025





Obtenir un stage ou un emploi dans les institutions publiques et privées au Tchad, notamment à N’Djamena, relève d’un véritable défi pour de nombreuses jeunes filles. Beaucoup d’entre elles sont exposées à des pratiques humiliantes, où le chantage sexuel devient un obstacle majeur à leur insertion professionnelle.



Un fléau qui met en péril l’avenir des jeunes filles

Depuis plusieurs années, de nombreuses jeunes filles, en quête d’emploi ou de stage, sont victimes de pressions et d’abus pour obtenir une place dans certaines institutions. Ces pratiques les exposent à des risques sanitaires et psychologiques graves, notamment : les infections sexuellement transmissibles (IST), y compris le VIH ; les grossesses non désirées, souvent suivies d’avortements à risque ; les traumatismes psychologiques liés aux agressions et aux humiliations subies.



Dans certains cas, ces jeunes femmes sont contraintes d’accepter ces abus sous la menace, tandis que d’autres refusent et se retrouvent exclues des opportunités professionnelles. Cette situation ternit non seulement l’image des entreprises, mais jette aussi le discrédit sur les hommes de pouvoir qui exploitent leur position pour imposer de telles pratiques.



Des conséquences lourdes pour les auteurs de ces abus

Ce type de comportement peut entraîner de graves sanctions pour ceux qui s’y adonnent, notamment : des poursuites judiciaires pouvant aboutir à des peines de prison ; la perte de leur emploi et de leur réputation professionnelle. "Nos comportements nous définissent et influencent notre environnement", dit un adage.



Ainsi, lutter contre ces dérives est une responsabilité collective, impliquant les médias, le public et les autorités compétentes.



Les initiatives pour lutter contre ces pratiques

Heureusement, de nombreuses organisations internationales et locales mènent des actions de sensibilisation et de protection contre ces pratiques, notamment : l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la Population), l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance), la CELIAF (Coordination des Associations et ONG Féminines du Tchad). Ces structures, aux côtés du gouvernement tchadien, travaillent à l’application de lois interdisant le harcèlement sexuel et les abus de pouvoir dans le cadre professionnel.



Que faire en cas de harcèlement ?

Il est primordial que les jeunes filles victimes de ces abus ne restent pas silencieuses. Elles peuvent : saisir les organismes compétents tels que la Maison de la Femme, qui accompagne les jeunes filles victimes de violences ; porter plainte auprès des commissariats de police pour engager des poursuites contre les auteurs ; solliciter l’appui des ONG engagées dans la défense des droits des femmes ; briser le silence et dénoncer ces pratiques est la première étape pour mettre fin à ces abus systémiques et assurer un cadre professionnel sain et respectueux pour toutes les jeunes filles.





