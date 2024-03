Tchad : accord de paix signé entre deux communautés en conflit au Batha

Le malentendu entre les deux communautés sœurs du même canton a duré 14 ans. Sous l'égide d’Adoum Alkhali Adoum Salamat, un fils du canton et ancien cadre du Ministère du Plan, un processus de réconciliation a été entamé le 2 février 2024. Les deux parties ont convenu de la nécessité de la paix pour le bien-être de leur population et le développement de leur localité.



Adoum Alkhali Adoum Salamat a exprimé sa satisfaction face à l'engagement des deux communautés, soulignant leur contribution positive au canton et à la province. Il a remercié ceux qui ont accepté la réconciliation, affirmant que la paix est essentielle au développement.



Abderhamane Adoum, représentant le chef du canton Salamat, Oumar Hassaballah et Azarak Abdoulaye des deux communautés, ont assuré que les erreurs du passé ne se répéteraient pas. Ils aspirent à vivre en harmonie, symbolisée par l'image d'"un seul homme entrant dans le trou d'une aiguille", pour le progrès de leur localité.



Ibrahim Senoussi Imam, Secrétaire général de la province, a félicité Adoum Alkhali Adoum Salamat pour ses efforts personnels de réconciliation, ainsi que le Comité provincial de la caravane de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, et tous ceux qui ont contribué à résoudre ce conflit de longue date.



Le Secrétaire général a rappelé que la paix et la cohabitation pacifique sont des priorités pour le gouvernement de transition. Il a encouragé les deux communautés à respecter strictement cet accord, soulignant que toute violation entraînerait des conséquences juridiques.



La cérémonie s'est conclue par la récitation du Coran 41 fois pour la paix dans le canton Salamat, au Batha et au Tchad en général, la signature d'un procès-verbal et une prière finale.